Політика

Соратники Навального заявили, що готувався обмін політика

26 Лютого 2024 14:40
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Російський опозиціонер Олексій Навальний у клітці під час слухання за звинуваченням / Фото: AP

Соратники Олексія Навального, який помер у в’язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов’язали його смерть з обміном.

Про це заявила соратниця Навального Марія Пєвчих, відеоролик якої опублікувала прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш.

“Його мали обміняти буквально в ці дні. Путіну було зроблено пропозицію”, — написала Ярмиш у соцмережі Х.

Пєвчих заявила у відео, що обговорювалася домовленість про те, щоб обміняти Навального та двох громадян США на офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває довічний термін за вбивство в Берліні.

“Я отримала підтвердження про те, що переговори ведуться і перебувають на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито”, — сказала Пєвчих.


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