Соратники Навального заявили, що готувався обмін політика

Соратники Олексія Навального, який помер у в’язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов’язали його смерть з обміном.
Про це заявила соратниця Навального Марія Пєвчих, відеоролик якої опублікувала прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш.
“Його мали обміняти буквально в ці дні. Путіну було зроблено пропозицію”, — написала Ярмиш у соцмережі Х.
Пєвчих заявила у відео, що обговорювалася домовленість про те, щоб обміняти Навального та двох громадян США на офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває довічний термін за вбивство в Берліні.
“Я отримала підтвердження про те, що переговори ведуться і перебувають на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито”, — сказала Пєвчих.
Мы знаем, почему Алексея убили именно сейчас.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 26, 2024
Его должны были обменять буквально в эти дни. Путину было сделано предложение. https://t.co/0Jljdy33e8