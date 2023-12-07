Соратниці Аксьонова, яка вербує кримських школярів до російської “Юнармії”, оголосили підозру

Так звана заступниця глави окупаційного «уряду Криму» Олена Романовська отримала підозру у держзраді. За даними слідства, вона примусово залучає кримських школярів до російської мілітарної організації «Юнармія».

Про це повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, до кінця 2024 року до рядів «Юнармії» окупанти планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму. Щоб виконати «рознарядку» кремля, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування.

У разі відмови з боку батьків очільники навчальних закладів та викладачі погрожують «зверненням» до каральних органів росії на території півострова.

До березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників. Потім її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом російського ставленика в Криму Сергія Аксьонова. Там вона керує так званим «міністерством праці та соцполітики».

Слідчі заочно повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. За цією статтею їй загрожує до 15 років тюрми. Оскільки Романовська перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

«Юнармія» як заявляють у росії, дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронатом Міністерства оборони рф. На півострові Крим він почав діяти після його окупації, такі самі «регіональні штаби» з’явилися на окупованих територіях Донбасу.

«Керівники» цієї організації ставлять собі за мету «виростити покоління, здатне захищати Вітчизну зі зброєю в руках».