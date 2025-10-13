Сьогодні збірна України зіграє проти Азербайджану у відборі ЧС-2026

Сьогодні, 13 жовтня, у Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану. Початок гри — о 21:45 за київським часом, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Також сьогодні в групі D відбудеться ще один поєдинок: Ісландія прийматиме Францію у Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок — 21:45).

Заявка збірної України на матч з Азербайджаном

Георгій Бущан Юхим Конопля Богдан Михайліченко Олександр Сваток Валерій Бондар Володимир Бражко Владислав Ванат Руслан Маліновський Олексій Гуцуляк Микола Шапаренко Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний Олександр Назаренко Олег Очеретько Віталій Миколенко Артем Бондаренко Єгор Ярмолюк Назар Волошин Владислав Велетень Іван Калюжний Микола Матвієнко Дмитро Різник

Пряма трансляція матчу Україна — Азербайджан буде доступна на платформі MEGOGO.

