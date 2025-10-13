Сьогодні збірна України зіграє проти Азербайджану у відборі ЧС-2026

Сьогодні, 13 жовтня, у Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану. Початок гри — о 21:45 за київським часом, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Також сьогодні в групі D відбудеться ще один поєдинок: Ісландія прийматиме Францію у Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок — 21:45).
Заявка збірної України на матч з Азербайджаном
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Богдан Михайліченко
- Олександр Сваток
- Валерій Бондар
- Володимир Бражко
- Владислав Ванат
- Руслан Маліновський
- Олексій Гуцуляк
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Олександр Назаренко
- Олег Очеретько
- Віталій Миколенко
- Артем Бондаренко
- Єгор Ярмолюк
- Назар Волошин
- Владислав Велетень
- Іван Калюжний
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
Пряма трансляція матчу Україна — Азербайджан буде доступна на платформі MEGOGO.