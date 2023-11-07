Суспільство

Сьогодні з сектора Газа евакуюють першу групу українців

7 Листопада 2023 10:13
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війна, ізраїль, евакуація, україна

Дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України.

Про це у повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови», – сказав посол.

Він зазначив, що операція має розпочатися вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. «Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх», – додав Корнійчук.


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