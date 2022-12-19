Кримінал

Сьогодні вночі збито 30 “шахедів” – Повітряні сили ЗСУ У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. “… знищено тридцять “шахедів” російських окупантів! До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи”, – йдеться у повідомленні. Поділитися:



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