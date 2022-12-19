Кримінал

Сьогодні вночі збито 30 “шахедів” – Повітряні сили ЗСУ

19 Грудня 2022 08:06
68
бпла

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

“… знищено тридцять “шахедів” російських окупантів! До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2022 11:09
40

“Харківобленерго” оновила графік планових відключень на 19 – 25 грудня
19 Грудня 2022 12:03
33

Путін тричі відкладав дату вторгнення в Україну – ГУР
19 Грудня 2022 11:29
17

“Укренерго”: Графіки аварійних відключень введено у Києві та десяти областях
19 Грудня 2022 09:33
38

За добу ліквідовано понад 500 окупантів – Генштаб
19 Грудня 2022 08:06
68

Сьогодні вночі збито 30 “шахедів” – Повітряні сили ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки