        Сьогодні вночі “Резерв+” тимчасово не працюватиме

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 19:09
        читать на русском →
        Застосунок "Резерв+" / Фото: Міноборони

        Міністерство оборони попередило про проведення планових технічних робіт у реєстрі «Оберіг», який використовується для функціонування застосунку «Резерв+». Роботи триватимуть у ніч із 8 на 9 жовтня — з 00:00 до 06:00.

        У цей період користувачі тимчасово не зможуть отримати послуги або оновити дані у своєму електронному військово-обліковому документі.

        Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF-версію документа, щоб мати його під рукою навіть у період недоступності сервісу. Для цього потрібно відкрити головний екран застосунку, натиснути три крапки та вибрати опцію «Завантажити PDF».

        Після завершення технічних робіт о 06:00 сервіси запрацюють у звичному режимі.


