Сьогодні вночі “Резерв+” тимчасово не працюватиме

Міністерство оборони попередило про проведення планових технічних робіт у реєстрі «Оберіг», який використовується для функціонування застосунку «Резерв+». Роботи триватимуть у ніч із 8 на 9 жовтня — з 00:00 до 06:00.

У цей період користувачі тимчасово не зможуть отримати послуги або оновити дані у своєму електронному військово-обліковому документі.

Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF-версію документа, щоб мати його під рукою навіть у період недоступності сервісу. Для цього потрібно відкрити головний екран застосунку, натиснути три крапки та вибрати опцію «Завантажити PDF».

Після завершення технічних робіт о 06:00 сервіси запрацюють у звичному режимі.