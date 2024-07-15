Сьогодні відзначають День Української Державності

Вперше, у зв’язку з календарною реформою, 15 липня в Україні відзначається День Української державності. Це свято відзначається щороку в День хрещення Київської Русі.

Свято запроваджене указом Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України, в День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. Цьогоріч День Української Державності вперше відзначається 15 липня (за Новоюліанським календарем).