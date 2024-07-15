Суспільство

Сьогодні відзначають День Української Державності
15 Липня 2024 10:54
читать на русском →
свято
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вперше, у зв’язку з календарною реформою, 15 липня в Україні відзначається День Української державності. Це свято відзначається щороку в День хрещення Київської Русі.

Свято запроваджене указом Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України, в День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. Цьогоріч День Української Державності вперше відзначається 15 липня (за Новоюліанським календарем).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Липня 2024 10:54

Сьогодні відзначають День Української Державності
15 Липня 2024 09:46

Після замаху на Трампа штаб Байдена змінив передвиборчу стратегію – Reuters
15 Липня 2024 09:38

Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині
15 Липня 2024 08:47

Столтенберг прокоментував питання збиття ракет РФ з території Польщі
15 Липня 2024 07:27

Пожежі та перепади напруги: Львів накрила сильна гроза 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки