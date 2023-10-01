Суспільство

Сьогодні відзначається День захисників та захисниць України

1 Жовтня 2023 10:04
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свято

В Україні сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників та захисниць України. День, у який громадяни України віддають честь хоробрості та героїзму захисників та захисниць незалежності та територіальної цілісності країни, військовим традиціям та перемогам українського народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю.

“Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини.

Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!»

Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі.

Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові!”, – зазначив Зеленський.


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