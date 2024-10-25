Суспільство

Сьогодні відбудеться Радіодиктант національної єдності
25 Жовтня 2024 11:03
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

25 жовтня, об 11:00 розпочнеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Варто зазначити, що цьогоріч він відбудеться вже 25-й раз поспіль. У 2024 році авторкою тексту стала українська письменниця та есеїстка Оксана Забужко. Його читатиме письменник і військовий Павло Вишебаба. Про це пище Еспресо.

Радіодиктант буде транслюватися на усіх платформах Суспільного:  

Роботи прийматимуть як онлайн, так і офлайн:

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;
  • сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected].

Текст радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.


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