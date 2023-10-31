Суспільство

“Сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць” – Юсов

31 Жовтня 2023 19:56
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крим, гур

Для російських окупантів у Криму немає безпечних місць, а тиск, який здійснюють Сили оборони України, ускладнює використання Кримського півострова як логістичного хабу.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Так, була інформація, вона підтверджується – про перекидання засобів протиповітряної, протиракетної оборони з інших напрямків і, зокрема, з далекосхідного, на тимчасово окуповані території України, в тому числі на територію півострова. Але, як казав очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць. І це ми бачимо на власні очі фактично у щоденному режимі. Продовжується планова робота Сил безпеки і оборони, операції в різних сферах – і на землі, й на воді. І ця робота триватиме й надалі», – сказав Юсов, відповідаючи на прохання поділитися даними української розвідки щодо того, наскільки росіяни підсилюють протиповітряну оборону у Криму.

Також Юсов наголосив, що «тиск, який здійснюють українські Сили безпеки і оборони, ускладнює для ворога проведення, планування і реалізацію тих операцій, зокрема, з тимчасово окупованого Криму, які вони планували».


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