Сьогодні українська збірна зустрінеться зі збірною Чехії у другому турі Ліги націй

Сьогодні, 10 вересня, о 21:45 збірна України зіграє проти Чехії у другому турі групового етапу Ліги націй.

Україна розпочала виступи у Лізі націй з поразки: поступилася Албанії з рахунком 1:2.

Українська збірна вдруге перетнеться з національною командою Чехії в Лізі націй. Перше побачення колективів припало на дебютний сезон турніру. Тоді Україна під керівництвом Андрія Шевченка здобула дві перемоги (2:1, 1:0).

Матч Чехія – Україна відбудеться паралельно з іншим поєдинком у групі 1 дивізіону В Ліги націй, у ньому зустрінуться Албанія та Грузія. За підсумками обох ігор буде сформована турнірна таблиця станом після двох турів.