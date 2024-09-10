Спорт

Сьогодні українська збірна зустрінеться зі збірною Чехії у другому турі Ліги націй
10 Вересня 2024 20:28
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футбол
Стадіон Eden Arena в чеській Празі / Фото: Українська асоціація футболу

Сьогодні, 10 вересня, о 21:45 збірна України зіграє проти Чехії у другому турі групового етапу Ліги націй.

Україна розпочала виступи у Лізі націй з поразки: поступилася Албанії з рахунком 1:2.

Українська збірна вдруге перетнеться з національною командою Чехії в Лізі націй. Перше побачення колективів припало на дебютний сезон турніру. Тоді Україна під керівництвом Андрія Шевченка здобула дві перемоги (2:1, 1:0).

Матч Чехія – Україна відбудеться паралельно з іншим поєдинком у групі 1 дивізіону В Ліги націй, у ньому зустрінуться Албанія та Грузія. За підсумками обох ігор буде сформована турнірна таблиця станом після двох турів.


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