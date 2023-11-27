Суспільство

Сьогодні школи Київщини та Одещини працюватимуть дистанційно

27 Листопада 2023 07:46
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одеса, київ

Школи Київщини та Одещини в понеділок, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі, дитсадки – у звичному режимі.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

«Школи Київщини в понеділок, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі!» – написав Кравченко.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

«Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаюся, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!» – наголосив голова КОВА.

Що ж стосується Одещини, то там дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, поки такий режим навчання запроваджують на один день. Якщо погодні умови не покращаться, дистанційний формат продовжать.

Начальник ОВА також закликав дорослих без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю.


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