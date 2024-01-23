Сьогодні пройде нове засідання у форматі “Рамштайн”

Сьогодні, 23 січня пройде нове засідання у форматі “Рамштайн”. Це буде вже 18-та зустріч військової коаліції на підтримку України за участі представників близько 50 країн.

Нову зустріч Контактної групи з оборони України анонсували напередодні в Пентагоні. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін говорив телефоном з українським колегою Рустемом Умєровим та за підсумками перемовин повідомив – наступний “Рамштайн” союзники проведуть 23 січня.

Остін вкотре повторив, що США та міжнародна коаліція з приблизно 50 країн “залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії”.

Як інформує сайт Пентагону, засідання пройде в онлайн форматі.