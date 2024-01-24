Суспільство

Сьогодні готувався обмін полоненими між Росією та Україною, – ГУР

24 Січня 2024 14:09
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полон, гур

Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною – про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Міноборони РФ раніше заявило, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.


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