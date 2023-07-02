Сьогодні День Військово-Морських сил ЗСУ

Готовність до боротьби, висока професійна підготовка, дух патріотизму, єдність і рішучість військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України надихають весь світ.

Про це йдеться у привітанні командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ, розміщеному у Facebook.

“Пліч-о-пліч з побратимами, ви щодня нищите ворога, звільнюєте нашу Батьківщину. І знищення крейсера “Москва” чи звільнення Зміїного – то лише початок. Мужність та відданість, яку ви проявляєте в обороні наших морських рубежів, свідчать про волю нашої країни в боротьбі проти загарбників. ВМС України постійно демонструють силу і професіоналізм, здатність виконувати завдання в будь-яких умовах”, – наголосив командувач.

Як підкреслив Неїжпапа, “ви воїни трьох стихій, мужньо стоїте на сторожі нашої держави, проводите успішні операції на морі, на суші та в повітрі. Ваша вірність, мужність, сила є запорукою нашої перемоги”.

У складних умовах воєнної обстановки, в запеклих боях з російськими загарбниками, мужні екіпажі українських кораблів разом з безстрашними воїнами морської піхоти, авіації та інших підрозділів рішуче захищають Україну від загарбників на одній з найважливіших ділянок оборони – в Чорноморському регіоні та південних рубежах держави, зауважив віцеадмірал.

Він нагадав, що 105 років тому на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці урочисто були підняті українські прапори та військово-морський прапор Української держави, “і це є свідченням того, що флоту України та Українській державі далеко не 30 років”.

“Ми пам’ятаємо і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину. Їх самопожертва назавжди залишаться в наших серцях. Вічна пам’ять Героям України!”, – підкреслив Неїжпапа.

Як заявив командувач ВМС, “готовність до боротьби, висока професійна підготовка, дух патріотизму, єдність і рішучість перед лицем ворога надихають весь світ! Я пишаюсь вами! Ви – непереможні герої, які несуть дух свободи і незалежності”.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала, вітаючи у Фейсбуці військових моряків та морських піхотинців з професійним святом наголосив, що Україна відродить та примножить свою морську славу, а українські кораблі вітатимуть в усіх портах світу.

«Україна – морська держава. Ми відродимо та примножимо її морську славу, побачимо розквіт нашого флоту, а українські кораблі вітатимуть в усіх портах світу», – зазначив Шаптала.

Він підкреслив, що українські Військово-Морські Сили – це потужна команда самовідданих та відважних чоловіків і жінок.

«Наші військові моряки, морські піхотинці, берегова оборона, морські авіатори – це патріотизм і відданість обов’язку, мужність і стійкість, прагнення зберегти й наростити міць національного флоту», – додав генерал.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до героїчних Військово-Морських сил, сказав:

“Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але… Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти”.