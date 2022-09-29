Сьогодні день народження у Андрія Шевченка

29 вересня свій день народження святкує легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко. Цього року видатному спортсмену виповнилось 46 років.

За свою кар’єру гравця Андрій виграв чимало трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, чемпіонства в Італії та Україні, а також Золотий м’яч-2004.

Ліга чемпіонів UEFA у своєму офіційному Twitter привітала зірку українського футболу відео-роликом з підбіркою голів Шевченка у футболці “Мілану”.