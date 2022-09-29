Сьогодні день народження у Андрія Шевченка

29 вересня свій день народження святкує легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко. Цього року видатному спортсмену виповнилось 46 років.
За свою кар’єру гравця Андрій виграв чимало трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, чемпіонства в Італії та Україні, а також Золотий м’яч-2004.
Ліга чемпіонів UEFA у своєму офіційному Twitter привітала зірку українського футболу відео-роликом з підбіркою голів Шевченка у футболці “Мілану”.
Andriy Shevchenko at @acmilan 🔥— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2022
The 2003 winner turns 46 today! 🎈@jksheva7 || #UCL pic.twitter.com/X9AXdM9cA3
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