Соцвиплати та зарплата у 2025 році будуть заморожені, але на телемарафон виділять 1,5 млрд

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат.

Про це йдеться у проєкті № 12000.

У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. З 1 січня 2025 року її розмір становитиме:

8000 гривень на місяць;

48 гривень за годину.

У пояснювальній записці зазначено, що цей розмір забезпечує досягнутий рівень гарантій, враховуючи значне підвищення у 2024 році (на 16% порівняно з 2023 роком).

У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін. З 1 січня 2025 року він буде становити:

Для однієї особи на місяць — 2920 гривень;

Діти до 6 років — 2563 гривні;

Діти від 6 до 18 років — 3196 гривень;

Працездатні особи — 3028 гривень;

Працездатні особи (для суддів, працівників державних органів, податкових і митних органів) — 2102 гривні;

Працездатні особи (для прокурорів окружної прокуратури) — 2102 гривні;

Особи з втратою працездатності (мінімальна пенсія) — 2361 гривня;

Особи з втратою працездатності (доплата за проживання в радіоактивно забруднених зонах) — 1600 гривень.

Цей показник є основою для визначення державних соціальних гарантій у різних сферах.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що витрати на телеканал “Рада” скоротили з 198 млн грн у 2024 році до 78,2 млн грн у 2025 році. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн. Також національний кешбек виключили з бюджету на 2025 рік.