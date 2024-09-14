Економіка

Соцвиплати та зарплата у 2025 році будуть заморожені, але на телемарафон виділять 1,5 млрд
14 Вересня 2024 17:14
читать на русском →
бюджет
Ілюстративне фото / Колаж “ЧЕСНО”

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат.

Про це йдеться у проєкті № 12000.

У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. З 1 січня 2025 року її розмір становитиме:

  • 8000 гривень на місяць;
  • 48 гривень за годину.

У пояснювальній записці зазначено, що цей розмір забезпечує досягнутий рівень гарантій, враховуючи значне підвищення у 2024 році (на 16% порівняно з 2023 роком).

У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін. З 1 січня 2025 року він буде становити:

  • Для однієї особи на місяць — 2920 гривень;
  • Діти до 6 років — 2563 гривні;
  • Діти від 6 до 18 років — 3196 гривень;
  • Працездатні особи — 3028 гривень;
  • Працездатні особи (для суддів, працівників державних органів, податкових і митних органів) — 2102 гривні;
  • Працездатні особи (для прокурорів окружної прокуратури) — 2102 гривні;
  • Особи з втратою працездатності (мінімальна пенсія) — 2361 гривня;
  • Особи з втратою працездатності (доплата за проживання в радіоактивно забруднених зонах) — 1600 гривень.

Цей показник є основою для визначення державних соціальних гарантій у різних сферах.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що витрати на телеканал “Рада” скоротили з 198 млн грн у 2024 році до 78,2 млн грн у 2025 році. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн. Також національний кешбек виключили з бюджету на 2025 рік.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Вересня 2024 18:35

Українські війська прорвали кордон Росії на ще одній ділянці в Курській області
14 Вересня 2024 20:41

В Ізюмському районі росіяни вбили 72-річну жінку
14 Вересня 2024 19:21

З полону повернулися четверо бійців з Харківщини
14 Вересня 2024 17:49

Росія погрожує залишити від Києва “гігантську, сіру, розплавлену пляму”
14 Вересня 2024 17:14

Соцвиплати та зарплата у 2025 році будуть заморожені, але на телемарафон виділять 1,5 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
усі думки