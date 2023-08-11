Суспільство

З’явилося фото пробоїни у великому десантному кораблі “Оленегорський горняк”

11 Серпня 2023 07:37
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чорне море, війна

З’явилося зображення у борту російського великого десантного корабля “Оленегорський горняк”, атакованого українським аквадроном. Фото публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.

На знімку видно борт корабля, що стоїть у сухому доку. У боці – величезна обгоріла вм’ятина заввишки приблизно півтора-два людського зросту (людина у будівельній касці стоїть поруч із нею). У найглибшій частині вм’ятини видно пробоїни.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено ВДК “Оленегорський горняк”.

ВДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.


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