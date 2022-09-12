Звільнення Харківщині: Forbes оцінив контрнаступ ЗСУ в цифрах

Російські окупаційні війська розгромлені на Харківщині. Forbes оцінює контрнаступ ЗСУ в цифрах.

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку – переломний момент у війні, припускають військові експерти, опитані The Economist. Дійсно, масштаби й наслідки вражають. Forbes спробував оцифрувати харківську операцію.

Згідно з картою, оприлюдненою Міноборони РФ, із 6 вересня росіяни залишили території площею майже 9000 кв. км, що становить понад 28% Харківської області. Генштаб поки що обережніший в оцінках: повідомлялося про 700, 1000, 2500 кв. км, остання офіційна цифра на момент публікації – 3000 кв. км. До цієї оцінки не включено території, звільнені 11–12 вересня, та ті, що були залишені російськими військами, але взяття яких ЗСУ поки що не підтвердили. Генштаб України зазначає, що частину інформації про звільнення українських територій буде надано згодом з міркувань безпеки.

За 6–11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн. Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині (яка саме – важко достеменно встановити). Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» ($57 млн), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему «Зоопарк-1М» ($25 млн).

Не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн. Мережею розходяться меми, що за один тиждень Росія «надала» Україні більше військової техніки, ніж більшість союзників із початку повномасштабної війни.