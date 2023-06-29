Суспільство

ЗСУ знищили ще 680 російських окупантів та 27 артсистем

29 Червня 2023 08:31
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війна

За минулудобу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 227 780 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 227780 (+680) осіб ліквідовано
  • танків – 4038 (+2)
  • бойових броньованих машин – 7857 (+10)
  • артилерійських систем – 4116 (+27)
  • РСЗВ – 627 (+0)
  • засоби ППО – 388 (+1)
  • літаків – 315 (+1)
  • гелікоптерів – 308 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
  • крилаті ракети – 1261 (+0)
  • кораблі / катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
  • спеціальна техніка – 569 (+6).

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