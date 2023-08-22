Суспільство

ЗСУ з боєм увійшли у Роботине і організували евакуацію мирних мешканців

22 Серпня 2023 10:03
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Воїни 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине і організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. 

У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. 

Тривають бої”, – повідомила Маляр.

“Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів”, – повідомила пресслужба 47 ОМБр.

Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.


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