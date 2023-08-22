ЗСУ з боєм увійшли у Роботине і організували евакуацію мирних мешканців

Воїни 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине і організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.

Тривають бої”, – повідомила Маляр.

“Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів”, – повідомила пресслужба 47 ОМБр.

Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.