Суспільство

ЗРК Patriot вже несе бойове чергування у системі протиповітряної оборони України

21 Квітня 2023 10:53
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зброя, ппо

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК “Patriot” на одному з напрямків.

Командувач ПС подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.

Більше новин про ЗРК “Patriot” Повітряні сили обіцяють трохи згодом.

“На фото позаду мене пускова установка ЗРК “Patriot”, яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!

Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!”, – зазначив Олещук.


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