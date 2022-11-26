Суспільство

Жителів Харкова та області просять знизити споживання електрики

26 Листопада 2022 12:53
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електроенергія

У Харкові та області жителів просять терміново знизити енергоспоживання до мінімуму. Це допоможе знизити навантаження та уникнути тривалих відключень світла.

Про це повідомляє “Харківобленерго”.

“Увага! АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: прямо зараз знизьте енергоспоживання до мінімуму!” – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликають вимкнути електрообігрівачі, відкласти прибирання та прання.

“Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області. Допоможіть енергетикам вирівняти ситуацію та відновити баланс в Єдиній енергетичній системі України! Саме від нас зараз залежить, чи буде світло в кожній оселі найближчим часом”, – зазначено в повідомленні.


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