Жодного разу Сили ППО не збивали ракети Х-22 – Ігнат

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили протиповітряної оборони жодного разу не збивали російські ракети типу Х-22.

“Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні”, – наголосив Ігнат.

За його словами, такий тип ракет хоч і вважається крилатим, але ці ракети надзвукові й летять близько 4 000 км/годину. Ракети Х-22 заходять на ціль переважно по балістичній траєкторії, їх не можуть збити звичайні засоби ППО. Речник зазначив, що знищити такий тип ракет можуть лише ЗРК “Patriot”.