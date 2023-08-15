Суспільство

Жодного разу Сили ППО не збивали ракети Х-22 – Ігнат

15 Серпня 2023 16:08
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ппо

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили протиповітряної оборони жодного разу не збивали російські ракети типу Х-22.

“Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні”, – наголосив Ігнат.

За його словами, такий тип ракет хоч і вважається крилатим, але ці ракети  надзвукові й летять близько 4 000 км/годину. Ракети Х-22 заходять на ціль переважно по балістичній траєкторії,  їх не можуть збити звичайні засоби ППО. Речник зазначив, що знищити такий тип ракет можуть лише ЗРК “Patriot”.


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