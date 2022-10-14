Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим захисникам

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли Президентові про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зокрема глава держави поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів. Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.