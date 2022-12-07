Зеленський та “дух України” стали людиною року за версією журналу TIME

Американський журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».

«Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтується на тому, що мужність заразна. Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається на місці. Його професійні інстинкти, отримані від діяльності як актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх», — пише Time.

Що стосується «духу України», то «замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників».