Суспільство

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

4 Листопада 2022 13:08
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зеленський

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначається професійне свято День залізничника. Це свято людей із залізною сміливістю і добрим серцем.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

«З перших годин широкомасштабної війни, ризикуючи власним життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах.

Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунком для мільйонів українців.

Дякую за вашу роботу!

Рухаємось до перемоги разом», – зазначив глава держави.


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