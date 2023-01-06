Суспільство

Зеленський привітав українців з Різдвом

6 Січня 2023 19:20
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Президент Володимир Зеленський вітає громадян України з Різдвом.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента.

“Щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня.

Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!”, – сказав Зеленський.


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