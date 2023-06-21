Суспільство

Зеленський провів нараду з питань реформування освіти

21 Червня 2023 19:35
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зеленський, освіта

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти.

У повідомленні зазначається: “Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну.

Готуємо доктрину для України, яка переможе. Одна із тривалих, змістовних нарад. Віце-прем’єр-міністр Федоров, міністр освіти та науки Лісовий, команда освітньої трансформації.


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