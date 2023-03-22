Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкоджене рашистами житло. Алгоритм дій

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Як повідомили у Верховній Раді, за приблизними розрахунками, понад 2,4 млн українців залишилися без житла або мешкають у пошкоджених окупантами будинках.

Отримати компенсацію зможуть:

власники квартир та інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.

Люди отримають житловий сертифікат, у якому буде зазначена сума компенсації. Вони його зможуть використати для придбання нового житла протягом 5 років.

Наразі Уряд розробляє алгоритм компенсації.

Головним фінансовим джерелом стануть заарештовані активи росіян, репарації. А також:

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога тощо.