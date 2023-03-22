Суспільство

Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкоджене рашистами житло. Алгоритм дій

22 Березня 2023 21:30
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закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Як повідомили у Верховній Раді, за приблизними розрахунками, понад 2,4 млн українців залишилися без житла або мешкають у пошкоджених окупантами будинках.

Отримати компенсацію зможуть:

  • власники квартир та інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків;
  • члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;
  • спадкоємці вищевказаних осіб.

Люди отримають житловий сертифікат, у якому буде зазначена сума компенсації. Вони його зможуть використати для придбання нового житла протягом 5 років.

Наразі Уряд розробляє алгоритм компенсації.

Головним фінансовим джерелом стануть заарештовані активи росіян, репарації. А також:

  • кошти державного та місцевих бюджетів;
  • кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;
  • міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога тощо.

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