Суспільство

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

17 Серпня 2023 15:59
читать на русском →
зеленський, армія, мобілізація

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року “Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України”, – йдеться у документі.

11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

На їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров’ям.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Серпня 2023 15:59

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
17 Серпня 2023 17:41

Власник AliExpress потрапив в український список спонсорів війни
17 Серпня 2023 17:12

Росіяни за допомогою Ірану хочуть виробити 6 тисяч ударних дронів, – The Washington Post
17 Серпня 2023 15:25

Боєприпаси, транспорт, розмінування: Швеція передасть Україні новий пакет допомоги
17 Серпня 2023 14:14

Німеччина передала військову допомогу Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
усі думки