Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року “Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України”, – йдеться у документі.

11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

На їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров’ям.