Політика

Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський
25 Грудня 2024 09:55
електроенергія, зеленський, ракетний удар
Рятувальники ліквідують наслідки російського удару / Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований удар Росії 25 грудня був свідомо запланований на Різдво. Як підкреслив президент, кожен такий напад потребує часу на підготовку, і це ніколи не є спонтанним рішенням. 

“Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки”, — підкреслив він.  

За словами Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет, а також більш ніж 100 ударних дронів, націлених на українську енергетичну інфраструктуру.  

“За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла”, – додав президент.


ТОП-новини
25 Грудня 2024 09:55

Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський
25 Грудня 2024 09:10

У Казахстані розбився пасажирський літак (відео)
25 Грудня 2024 08:39

Росіяни вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК: зафіксовані серйозні пошкодження 
25 Грудня 2024 06:52

Росіяни атакували Харків балістикою: пролунало близько 10 вибухів
24 Грудня 2024 21:41

Ситуація у Торецьку: бої йдуть за кожен будинок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки