Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований удар Росії 25 грудня був свідомо запланований на Різдво. Як підкреслив президент, кожен такий напад потребує часу на підготовку, і це ніколи не є спонтанним рішенням.

“Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки”, — підкреслив він.

За словами Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет, а також більш ніж 100 ударних дронів, націлених на українську енергетичну інфраструктуру.

“За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла”, – додав президент.