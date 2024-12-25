Відключення світла триватимуть до кінця доби, – Укренерго

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Україну 25 грудня вимушено запроваджені заходи обмеження електропостачання. Графіки відключень діятимуть до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Вночі та вранці 25 грудня Росія здійснила вже тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики України. Через пошкодження обладнання вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

Як зазначили в Укренерго, наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Погодинні відключення електроенергії діятимуть сьогодні до кінця доби.

З графіками вимушеного застосування обмежень по областях можна ознайомитися на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

“Необхідність ощадливого споживання зберігатиметься протягом всієї доби. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, – йдеться в повідомленні.