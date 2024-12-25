Суспільство

Відключення світла триватимуть до кінця доби, – Укренерго

25 Грудня 2024 11:14
читать на русском →
Співробітники ДТЕК відновлюють обладнання після російської атаки / Ілюстративне фото: ДТЕК

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Україну 25 грудня вимушено запроваджені заходи обмеження електропостачання. Графіки відключень діятимуть до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Вночі та вранці 25 грудня Росія здійснила вже тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики України. Через пошкодження обладнання вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

Як зазначили в Укренерго, наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Погодинні відключення електроенергії діятимуть сьогодні до кінця доби.  

З графіками вимушеного застосування обмежень по областях можна ознайомитися на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

“Необхідність ощадливого споживання зберігатиметься протягом всієї доби. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Грудня 2024 11:11

У Харкові доведеться перезапускати систему опалення, – Терехов
25 Грудня 2024 09:55

Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський
25 Грудня 2024 09:10

У Казахстані розбився пасажирський літак (відео)
25 Грудня 2024 08:39

Росіяни вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК: зафіксовані серйозні пошкодження 
25 Грудня 2024 06:52

Росіяни атакували Харків балістикою: пролунало близько 10 вибухів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки