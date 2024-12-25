Кримінал

На Харківщині пенсіонер знайшов два мішки з порохом та збирався топити їм піч
25 Грудня 2024 10:57
читать на русском →
суд
Ілюстративне фото / pixabay

Пенсіонера з Харківщини засудили за зберігання двох мішків з нітроцелюлозним порохом у себе вдома. Про це йдеться у вироку Лозівського міськрайонного суду.  

Чоловік визнав себе винним та розповів, що знайшов порох, коли повертався з Ізюма додому навесні 2023 року.

“Неподалік села Комишуваха стоїть розбита російська техніка, побачив чоловіків, які були біля техніки, та брали порох і запитав “Навіщо беруть порох?”. Відповіли, що порохом гарно піч топити й розповіли, як це робити. Тому взяв порох собі додому, щоб топити піч”, — розповів засуджений.

Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання на випробувальний термін – один рік і шість місяців. Крім того, з чоловіка стягнули майже 18 тисяч гривень за проведення чотирьох експертиз. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Грудня 2024 09:55

Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський
25 Грудня 2024 09:10

У Казахстані розбився пасажирський літак (відео)
25 Грудня 2024 08:39

Росіяни вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК: зафіксовані серйозні пошкодження 
25 Грудня 2024 06:52

Росіяни атакували Харків балістикою: пролунало близько 10 вибухів
24 Грудня 2024 21:41

Ситуація у Торецьку: бої йдуть за кожен будинок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки