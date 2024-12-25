На Харківщині пенсіонер знайшов два мішки з порохом та збирався топити їм піч

Пенсіонера з Харківщини засудили за зберігання двох мішків з нітроцелюлозним порохом у себе вдома. Про це йдеться у вироку Лозівського міськрайонного суду.

Чоловік визнав себе винним та розповів, що знайшов порох, коли повертався з Ізюма додому навесні 2023 року.

“Неподалік села Комишуваха стоїть розбита російська техніка, побачив чоловіків, які були біля техніки, та брали порох і запитав “Навіщо беруть порох?”. Відповіли, що порохом гарно піч топити й розповіли, як це робити. Тому взяв порох собі додому, щоб топити піч”, — розповів засуджений.

Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання на випробувальний термін – один рік і шість місяців. Крім того, з чоловіка стягнули майже 18 тисяч гривень за проведення чотирьох експертиз.