Суспільство

Зеленський нагородив енергетиків Харківщини

26 Грудня 2022 09:58
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електроенергія

Державні відзнаки присвоїли сімом працівникам “Харківобленерго”. Одного з енергетиків нагородили посмертно.

Про це 26 грудня повідомили у пресслужбі підприємства.

“За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороджено 7 працівників АТ “Харківобленерго”, — йдеться у повідомленні.

Орденом “За заслуги” III ступеня посмертно нагородили начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова. Енергетик загинув наприкінці вересня внаслідок вибуху російської протитанкової міни.

Орден “За мужність” III ступеня отримали:

  • майстер дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж Іван Агаджанян;
  • електрогазозварник Золочівського району електричних мереж Олександр Коц;
  • електромонтер Лозівського високовольтного району електричних мереж Олена Цвященко.

Орден княгині Ольги III ступеня отримала:

  • електромонтер підстанції центральної служби підстанцій Надія Рудь.

Почесне звання “Заслужений енергетик України” отримали:

  • начальник Південного району з розподілу електроенергії Олександр Гончаров;
  • головний інженер товариства Григорій Миргород.

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