Зеленський нагородив енергетиків Харківщини

Державні відзнаки присвоїли сімом працівникам “Харківобленерго”. Одного з енергетиків нагородили посмертно.
Про це 26 грудня повідомили у пресслужбі підприємства.
“За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороджено 7 працівників АТ “Харківобленерго”, — йдеться у повідомленні.
Орденом “За заслуги” III ступеня посмертно нагородили начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова. Енергетик загинув наприкінці вересня внаслідок вибуху російської протитанкової міни.
Орден “За мужність” III ступеня отримали:
- майстер дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж Іван Агаджанян;
- електрогазозварник Золочівського району електричних мереж Олександр Коц;
- електромонтер Лозівського високовольтного району електричних мереж Олена Цвященко.
Орден княгині Ольги III ступеня отримала:
- електромонтер підстанції центральної служби підстанцій Надія Рудь.
Почесне звання “Заслужений енергетик України” отримали:
- начальник Південного району з розподілу електроенергії Олександр Гончаров;
- головний інженер товариства Григорій Миргород.