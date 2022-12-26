Зеленський нагородив енергетиків Харківщини

Державні відзнаки присвоїли сімом працівникам “Харківобленерго”. Одного з енергетиків нагородили посмертно.

Про це 26 грудня повідомили у пресслужбі підприємства.

“За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороджено 7 працівників АТ “Харківобленерго”, — йдеться у повідомленні.

Орденом “За заслуги” III ступеня посмертно нагородили начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова. Енергетик загинув наприкінці вересня внаслідок вибуху російської протитанкової міни.

Орден “За мужність” III ступеня отримали:

майстер дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж Іван Агаджанян;

електрогазозварник Золочівського району електричних мереж Олександр Коц;

електромонтер Лозівського високовольтного району електричних мереж Олена Цвященко.

Орден княгині Ольги III ступеня отримала:

електромонтер підстанції центральної служби підстанцій Надія Рудь.

Почесне звання “Заслужений енергетик України” отримали:

начальник Південного району з розподілу електроенергії Олександр Гончаров;

головний інженер товариства Григорій Миргород.