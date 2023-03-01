Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців

У Міністерстві оборони опублікували таблиці з рівнем грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

Вказані грошові виплати військові отримуватимуть з лютого 2023 року.

Порівняльна таблиця грошового забезпечення за 2022 та 2023 рік наведена без урахування додаткової грошової винагороди.

Також опубліковано розгорнуту таблицю з роз’ясненням щодо грошового забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.

За цими даними, у 2022 році стрілець у Сухопутних військах отримував трохи більше 43 000 грн, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій – 113 000 грн.

У 2023 році він отримуватиме:

20 587 грн, якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;

50 587 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 587 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.