Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності для військових

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав президента Володимира Зеленського підписати законопроєкт, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових.

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

Йдеться про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

«Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», — сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що армія тримається на дисципліні, і «якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання» — це несправедливо.

Зокрема Залужний зазначив, про «відмовників», які можуть сплатити штраф, або отримати покарання з випробуванням.

«Більше того — і це ключове — оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути», — заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що зарадити цій проблемі можна було б у більш мʼякий спосіб — розʼясненнями та переконаннями — у мирний час. Але в умовах війни «потрібні швидкі дієві рішення».