Суспільство

Залужний привітав воїнів-артилеристів із професійним святом

3 Листопада 2022 08:08
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Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів- артилеристів із професійним святом.

Сьогодні наші артилеристи опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують.

Такого бойового досвіду не має ніхто, зазначив Залужний.

Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість.

Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу.

Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими!

Разом із вами вклоняюся памʼяті полеглих побратимів.


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