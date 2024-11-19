Кримінал

У Глухові на Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: під завалами можуть бути люди 
19 Листопада 2024 07:10
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обстріл, суми
Наслідки атаки / Суспільне

У Глухові, що на Сумщині, пізно ввечері в понеділок стався вибух, який, за даними ЗМІ, спричинило влучання ворожого безпілотника в багатоквартирний будинок. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені, під завалами можуть залишатися люди.

Про це повідомляє “Суспільне Суми”, Сумська ОВА

Близько 23:30 у Глухові пролунав вибух. Попередньо, в місто влучив дрон типу “Шахед”, повідомляє “Суспільне”. 

Протягом доби російські військові здійснили 48 обстрілів по Сумській області, завдавши 110 ударів різними видами зброї. Під обстрілами опинилися громади: Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська.

Станом на 1:25: “Суспільне” підтвердило влучання дрона в багатоповерхівку у Глухові, внаслідок чого є загиблі та постраждалі, кількість уточнюється. Російські війська завдали удару по місту близько 23:20, пролунали два вибухи. У багатоповерхівці тривають рятувальні роботи, можливе перебування людей під завалами.


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