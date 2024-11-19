Політика

Макрон назвав правильним дозвіл Україні бити вглиб РФ 
19 Листопада 2024 07:50
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макрон, україна
Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку рішенню президента США Джо Байдена, який дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по російській території. 

Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву Макрона, зроблену на полях саміту G20 в Ріо-де-Жанейро.

Макрон зазначив, що цей крок Байдена є відповіддю на ескалацію конфлікту з боку Росії, зокрема через залучення північнокорейських військових.

“Єдина сторона, що ухвалила рішення про ескалацію, – це Росія… Саме цей крок і став причиною відповіді з боку США”, – підкреслив президент Франції.


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