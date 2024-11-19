Ракетний арсенал у російській Брянській області палає після прильоту 

У місті Карачев Брянської області Росії під час атаки пролунали вибухи, а на території арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ спалахнула пожежа.

Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, та губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram.

“Удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ у Брянській області. Тут зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема північнокорейські до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ”.

Коваленко не уточнив, яким способом завдали удару, але додав, що раніше цей арсенал зазнавав атак дронами.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про атаку безпілотника, зазначивши, що “БПЛА знищено, постраждалих і руйнувань немає”.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи вибуху у Брянській області.

Згодом Міноборони РФ заявило, що вранці 19 листопада їхня ППО нібито збила 12 українських безпілотників над Брянською областю та 1 – над Бєлгородською областю.