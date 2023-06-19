Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

“Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів”, – йдеться у повідомленні.

Залужний підкреслив, що попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом.