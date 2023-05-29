Суспільство

За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети “Іскандер”

29 Травня 2023 12:23
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ракетний удар

При атаці на Київ ворог застосував попередньо ракети “Іскандер”, можливо С-300 або С-400, які летять балістичною траєкторією, повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Всі зауважили, що між оголошенням тривоги та початком атаки був невеликий відрізок часу. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були “Іскандери”, – сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що “Іскандери” бувають різної модифікації. “Є “Іскандер М” – балістична ракета, є “Іскандер К” – крилата. Яка саме була застосована – дамо інформацію пізніше, після детального аналізу та завершення атаки”, – сказав він.

“Є також можливість того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, які також можуть летіти балістичною траєкторією”, – припустив спікер ЗСУ.


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