Суспільство

За останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат у живій силі — російські ЗМІ

11 Березня 2023 19:40
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війна, росія

За даними російських журналістів та волонтерів, які спираються на відкриті джерела, за останні два тижні на війні проти України загинули 1638 російських солдатів та найманців ПВК «Вагнер». Це новий рекорд за весь час спостережень, зазначають медійники.

Про це свідчать спільні підрахунки російського видання «Медіазона», російської служби BBC та команди волонтерів.

Зазначається, що реальна кількість загиблих може бути вищою в кілька разів. Крім того, медійникам невідома кількість зниклих безвісти та полонених. У своїх підрахунках вони спираються на відкриті дані — пости родичів загиблих окупантів, новини регіональних ЗМІ та повідомлення місцевої влади.

Найбільший приріст загиблих — серед найманців із ПВК «Вагнер», зазначають у «Медіазоні». Водночас «вільні» найманці зазнають менших утрат порівняно з ув’язненими, яких завербували на війну.

Головним напрямком, де гине найбільше окупантів, залишається Бахмут. Журналістам відомі імена 800 військових рф, які загинули там упродовж останніх двох тижнів.

Загалом журналістам вдалося підтвердити з відкритих джерел загибель 16 774 російських військових.

«Медіазона» зауважує, що найбільше «похоронок» приходить у Свердловську та Челябінську області росії, в Башкирію, Бурятію і Дагестан. Велика кількість повідомлень про загибель фіксується із Краснодарського краю, але це пояснюють тим, що там волонтери обходять цвинтарі й фотографують могили військових.


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