Суспільство

За добу ЗСУ знищили 24 артсистеми армії РФ

14 Липня 2023 08:04
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війна

Сили оборони минулої доби знищили 550 окупантів, 9 бронемашин та 24 артсистеми. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько236590 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4097 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4449 (+24) од,
  • РСЗВ – 680 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 423 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 662 (+10).

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