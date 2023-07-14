За добу ЗСУ знищили 24 артсистеми армії РФ

Сили оборони минулої доби знищили 550 окупантів, 9 бронемашин та 24 артсистеми. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько236590 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4097 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9) од,
- артилерійських систем – 4449 (+24) од,
- РСЗВ – 680 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 423 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 662 (+10).