Суспільство

За добу ще майже 1000 окупантів полягла на українській землі

15 Березня 2023 08:31
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втрати ворога

За інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 161520 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3492 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2528 (+9) од,
  • РСЗВ – 502 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 262 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 257 (+1).

Дані уточнюються.


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