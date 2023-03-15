Суспільство

За добу ще майже 1000 окупантів полягла на українській землі За інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 161520 (+980) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3492 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10) од,

артилерійських систем – 2528 (+9) од,

РСЗВ – 502 (+7) од,

засоби ППО ‒ 262 (+2) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 257 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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