За добу ще майже 1000 окупантів полягла на українській землі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 161520 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3492 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10) од,
- артилерійських систем – 2528 (+9) од,
- РСЗВ – 502 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 262 (+2) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 257 (+1).
Дані уточнюються.
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