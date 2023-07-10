Суспільство

З України за добу виїхали 53 тис. людей. Ситуація на західному кордоні

10 Липня 2023 09:57
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кордон

Упродовж минулої доби, 9 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 109 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, з України минулої доби вибули 53 тисячі людей. Зокрема, 34 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 56 тисяч людей, з яких 51 тисяча – українці.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону прикордонники затримали дев’ятеро чоловіків, один з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, решта – затримані поза ними. Також через кордон не пропустили п’ятьох чоловіків, в документах яких виявили ознаки підробки.


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