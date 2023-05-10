З прифронтової зони Харківської області евакуювали всіх дітей, – Синєгубов

Спеціалісти завершили евакуація сімей з дітьми із ряду населених пунктів Харківської області, які знаходяться в безпосередній близькості до фронту.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами”, – написав Синєгубов

Він розповів, що минулої доби вдалось евакуювати останніх 18 дітей з Дворічанської громади. При цьому з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. За його словами, більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.

“Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, ті, хто потребував житла, були безкоштовно розселені в гуртожитках. Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім’ям надається гуманітарна та матеріальна допомога” – зауважив він.