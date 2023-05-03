Суспільство

З Одеси до Вінниці курсуватиме інклюзивний електропоїзд

3 Травня 2023 12:42
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укрзалізниця

Укрзалізниця запускає новий регіональний електропоїзд Одеса — Вінниця з комфортабельними інклюзивними вагонами.

Про це інформує Укрзалізниця.

З 15 травня денний швидкий поїзд №802/801 курсуватиме з Одеси до Вінниці.

Відправлення з Одеси відбудеться об 11:43, прибуття о 18:36. У зворотному напрямку, з Вінниці, електропотяг відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме о 13:30.

Поїзд проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

“На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року”, – пише відомство.


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