ЄС попереджає про втому від українських біженців

Незважаючи на теплий прийом мільйонів українських біженців в Європейському Союзі, офіційні особи ЄС мають побоювання щодо зменшення підтримки, викликані уповільненням економіки, що особливо впливає на бідні сім’ї, а також повзучим впливом російської пропаганди.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє AP.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон підкреслила, що підтримка 4 мільйонів біженців з України, якими опікується блок, є непохитною, але в спеціальній доповіді йдеться про те, що “в деяких країнах-членах починає проявлятися те, що ми можемо назвати “втомою від солідарності””.

“Криза вартості життя вдарила по сім’ях з низьким і середнім рівнем доходу в приймаючих країнах і створила контекст, в якому російська пропаганда може бути більш успішною”, – заявив у звіті спеціальний радник ЄС з питань України Лодевейк Ассхер.

Президент Росії Владімір Путін “дуже зацікавлений у тому, щоб впливати на громадську думку щодо переміщених осіб з України. Дискурс про міграцію біженців може бути використаний для того, щоб посіяти розкол всередині ЄС”, – сказав голландський політик, додавши, що деякі з 27 країн-членів ЄС вже повідомили про збільшення кількості дезінформаційних кампаній, спрямованих на це питання.

В ЄС була прийнята Директива про тимчасовий захист, щоб українці могли знайти притулок і отримати допомогу з якомога меншою кількістю перешкод. Країни-члени ЄС навіть почали будувати тимчасові українські “села”, щоб допомогти біженцям краще інтегруватися в суспільство.

Але автори звіту попереджають, що біженці, які розриваються між притулком і домівками, де йдуть бойові дії, страждають від травм і втрат, створюючи “дилему очікування”.

Це ускладнює “прийняття рішення почати вивчати нову мову, приступити до більш серйозної підготовки або освітніх програм, або інтегрувати дітей в систему освіти приймаючої країни”, – сказав Ассер, додавши, що компанії також не наважуються інвестувати в них, оскільки вони можуть виїхати в найкоротші терміни.

Загалом, за словами Ассера, “солідарність жива і процвітає. Але є втома, особливо серед найбільш вразливих біженців, а також серед найбільш вразливих у приймаючих суспільствах”.